Валерий Пронкин первым из российских метателей молота выполнил норматив на ЧМ-2017

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Валерий Пронкин первым из российских метателей молота сумел выполнить квалификационный норматив для участия в летнем чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет в августе в Лондоне. Атлет на соревнованиях в Адлере в субботу метнул снаряд на 77 метров 45 см.
Как сообщил ТАСС тренер сборной России Валерий Рабочев, выступавший на Всероссийских соревнованиях на призы Низамутдинова 22-летний спортсмен из Нижнего Новгорода установил также личный рекорд. Второе место занял Николай Башан (74.27), третье - Сергей Литвинов (72.81).
Квалификационный норматив для участия в ЧМ-2017 у мужчин - метателей молота составляет 76 метров. Российские спортсмены, желающие принять участие в ЧМ, должны не только выполнить норматив, но и соответствовать критериям Международной ассоциации легкоатлетических федераций, которая на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики, выдает индивидуальные разрешения на участие в международных стартах в статусе нейтральных спортсменов.
Чемпионат мира пройдет с 5 по 13 августа.