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"Ростов" разгромил "Спартак" в матче чемпионата России

Спорт
22 апреля, 18:27 дата обновления: 22 апреля, 18:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
"Спартак" потерпел первое поражение в последних восьми матчах
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Автор дубля в матче Александр Бухаров

Автор дубля в матче Александр Бухаров

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. "Ростов" со счетом 3:0 разгромил московский "Спартак" в домашнем матче 24-го тура чемпионата России по футболу, который прошел в Ростове-на- Дону.

Голы забили Александр Бухаров (23-я и 50-я минуты) и Александр Гацкан (45). На 75-й минуте игры за вторую желтую карточку поле покинул капитан красно-белых Денис Глушаков.

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"Спартак" потерпел первое поражение в последних восьми матчах. Последний раз подопечные Массимо Карреры проигрывали 1 декабря в гостях самарским "Крыльям Советов" (0:4). Впервые за последние шесть встреч национального чемпионата "Ростов" сумел забить гол. Голкипер ростовчан Никита

Медведев уже восьмой матч кряду сохраняет свои ворота в неприкосновенности.

Поражение стало для "Спартака" девятым в истории чемпионата России в противостоянии с "Ростовом", в последний раз ростовчане обыгрывали красно-белых 2 апреля прошлого года со счетом 2:0. Последняя крупная победа "Ростова" над "Спартаком" была 14 марта 2011 года, когда ростовский клуб на своем поле обыграл московский со счетом 4:0.

"Спартак" сохранил лидерство в турнирной таблице чемпионата России с 54 очками, идущий вторым ЦСКА сократил отставание до семи баллов. "Ростов" идет пятым с 36 баллами.

"Спартак" в следующем матче 25 апреля примет на своем поле екатеринбургский "Урал". "Ростов" в этот же день проведет домашнюю игру с "Уфой".

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