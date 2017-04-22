"Ростов" разгромил "Спартак" в матче чемпионата России

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. "Ростов" со счетом 3:0 разгромил московский "Спартак" в домашнем матче 24-го тура чемпионата России по футболу, который прошел в Ростове-на- Дону.
Голы забили Александр Бухаров (23-я и 50-я минуты) и Александр Гацкан (45). На 75-й минуте игры за вторую желтую карточку поле покинул капитан красно-белых Денис Глушаков.
"Спартак" потерпел первое поражение в последних восьми матчах. Последний раз подопечные Массимо Карреры проигрывали 1 декабря в гостях самарским "Крыльям Советов" (0:4). Впервые за последние шесть встреч национального чемпионата "Ростов" сумел забить гол. Голкипер ростовчан Никита
Медведев уже восьмой матч кряду сохраняет свои ворота в неприкосновенности.
Поражение стало для "Спартака" девятым в истории чемпионата России в противостоянии с "Ростовом", в последний раз ростовчане обыгрывали красно-белых 2 апреля прошлого года со счетом 2:0. Последняя крупная победа "Ростова" над "Спартаком" была 14 марта 2011 года, когда ростовский клуб на своем поле обыграл московский со счетом 4:0.
"Спартак" сохранил лидерство в турнирной таблице чемпионата России с 54 очками, идущий вторым ЦСКА сократил отставание до семи баллов. "Ростов" идет пятым с 36 баллами.
"Спартак" в следующем матче 25 апреля примет на своем поле екатеринбургский "Урал". "Ростов" в этот же день проведет домашнюю игру с "Уфой".