"Локомотив" сыграл вничью с "Амкаром" в матче чемпионата России

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" сыграл вничью с пермским "Амкаром" со счетом 3:3 в домашнем матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
В составе железнодорожников голы забили Алексей Миранчук (42-я минута), Дмитрий Тарасов (54) и Мануэл Фернандеш (56, пенальти). У пермяков мячи на счету Дарко Бодула (22 и 61, пенальти) и Станислава Прокофьева (89).
"Локомотив" идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 35 очков. "Амкар" расположился следом с 34 баллами.
"Локомотив" в следующем матче 25 апреля сыграет на выезде с ЦСКА. "Амкар" на день позже примет на своем поле "Краснодар".