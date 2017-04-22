"Бавария" и "Майнц" сыграли вничью в матче чемпионата Германии

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. "Бавария" сыграла вничью с "Майнцем" со счетом 2:2 в домашнем матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу.
В составе хозяев мячи забили Арьен Роббен (16-я минута) и Тьяго Алькантара (73). У гостей отличились Боян Кркич (3) и Даниэль Брозински (40, с пенальти).
"Бавария" с 70 очками лидирует в турнирной таблице, "Майнц" с 33 очками располагается на 13-й строчке.
В следующем туре "Бавария" 29 апреля на выезде сыграет с "Вольсбургом", "Майнц" в тот же день примет "Боруссию" из Мёнхенгладбаха.