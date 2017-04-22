Российские дзюдоисты Занкишев и Денисов завоевали по бронзе на чемпионате Европы

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Россиянине Казбек Занкишиев и Кирилл Денисов стали бронзовыми призерами в весовой категории до 100 кг на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в Варшаве на арене "Торвар".

В поединке за третье место Занкишев был сильнее азербайджанца Эдбмара Гашимова, Денисов - голландца Михаэля Коррела.

Золото завоевал Эльхан Маммадов из Азербайджана, вторым стал француз Сириль Маре.

Чемпионат Европы завершится 23 апреля.