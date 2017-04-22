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Гаджиев: футболисты "Амкара" и "Локомотива" отдавали все силы в матче чемпионата России

Спорт
22 апреля, 19:02 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
В субботу "Амкар" в матче 24-го тура чемпионата России на выезде сыграл вничью с "Локомотивом" со счетом 3:3
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МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболисты пермского "Амкара" и московского "Локомотива" в очном матче чемпионата России играли изо всех сих. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер пермяков Гаджи Гаджиев.

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В субботу "Амкар" в матче 24-го тура чемпионата России на выезде сыграл вничью с "Локомотивом" со счетом 3:3.

"Для зрителей игра была интересная, а что касается тренеров, то каждый тренер каждый раз находит проблемы в играх своей команды. Важно, чтобы играли изо всех сил, сегодня обе команды это показали, а ошибки неизбежны. В целом я удовлетворен результатом", - отметил Гаджиев.

"Давление удается создавать по двум причинам: если есть центровой игрок и если есть хорошая физическая готовность. У нас ребята с характером, это традиция "Амкара", клуб этим всегда отличался, это важное качество, которое надо поддерживать", - добавил тренер.

После этого матча "Амкар" опустился на девятое место в турнирной таблице с 34 очками, пропустив вперед "Ростов", который обыграл "Спартак" (3:0). "Локомотив" остался на пятом месте, набрав 35 очков.

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