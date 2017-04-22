Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Юношеская сборная России по хоккею не смогла выйти в финал ЧМ

Спорт
22 апреля, 19:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
В полуфинале россияне проиграли команде Финляндии в овертайме со счетом 1:2
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Юношеская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) проиграла команде Финляндии со счетом 1:2 в овертайме в полуфинале чемпионата мира. Встреча состоялась в словацком городе Попрад.

В составе российской команды заброшенной шайбой отметился Кирилл Слепец (42-я минута). У финнов отличились Ессе Юленен (26) и Тони Утунен (68).

Соперник россиян по матчу за третье место определится позднее в субботу во встрече между командами США и Швеции.

Матч за третье место и финал пройдут 23 апреля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Под диктовку Боярского: как открывался стадион в Санкт-Петербурге
12
"Зенит" обыграл "Урал" в первом официальном матче на стадионе "Санкт-Петербург"
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский военнослужащий убит в армянском городе Гюмри
2
Как Франклин Рузвельт хотел купить себе немного Крыма
3
Ремонт "Адмирала Кузнецова" начнется в сентябре и будет стоить 40 млрд рублей
4
Рекордсмен по пребыванию на орбите Геннадий Падалка решил покинуть отряд космонавтов
5
NASA опубликовало фотографию Земли и Луны с орбиты Сатурна
6
Атмосферное давление в Москве резко упало до рекордно низких значений
7
В Ялте открыли бюст 32-го президента США Франклина Рузвельта
Темы дня
Загрузка...
Реклама