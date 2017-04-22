Фигуристка Медведева заявила, что получила удовольствие от прошедшего сезона

Эксперт: судья ошибочно удалил футболиста "Спартака" Глушакова в игре с "Ростовом"Спорт 22 апреля, 19:31
Футболист "Локомотива" Чорлука сообщил, что порвал ахиллово сухожилие в матче с "Амкаром"Спорт 22 апреля, 19:19
Семин: одной из причин ничьи в матче "Локомотив" - "Амкар" стало судействоСпорт 22 апреля, 18:52
Российский военнослужащий убит в армянском городе ГюмриПроисшествия 22 апреля, 18:48
"Бавария" и "Майнц" сыграли вничью в матче чемпионата ГерманииСпорт 22 апреля, 18:36
"Локомотив" сыграл вничью с "Амкаром" в матче чемпионата РоссииСпорт 22 апреля, 18:30
"Чарлстонский стрелок" переведен в тюрьму в ожидании казниПроисшествия 22 апреля, 18:27
"Ростов" разгромил "Спартак" в матче чемпионата РоссииСпорт 22 апреля, 18:27
Судейство не уровня ФИФА: "Зенит" со скандалом обыграл "Урал" в историческом матчеСпорт 22 апреля, 18:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что получила огромное удовольствие от прошедшего сезона и проделанной работы. Ее слова приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
"Я получила огромное удовольствие от этого нереального сезона, от проделанной работы, от стольких людей, с которыми я познакомилась и которых теперь знаю. Моя жизнь кардинально поменялась. И я очень счастлива! Спасибо моим тренерам, моей команде, близким, которые всегда поддерживают меня, и, конечно, болельщикам", - сказала Медведева.
В субботу в Токио завершился командный чемпионат мира, россияне заняли второе место. Медведева обновила мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме двух программ.
"Я рада, что выступила на командном турнире, что смогла внести свой вклад в командный результат. Сегодня я выходила на лед абсолютно уверенной, не было ни тени сомнений, неуверенности в себе. И все же получить результат за 160 баллов я не ожидала. И еще раз повторяю, что просто счастлива сейчас", - добавила россиянка.
Медведева, которой еще не исполнилось и 18 лет, в 2017 году обновила все мировые рекорды в женском одиночном катании. В конце января на чемпионате Европы в Остраве она улучшила свой рекорд в произвольной программе (150,79), а также превзошла достижение представительницы Южной Кореи Ю На Ким по сумме баллов за две программы (229,71).
В марте на мировом первенстве в Хельсинки россиянка вновь показала лучший результат в мире в произвольной программе (154,40) и по сумме баллов (233,41). А теперь и в Токио Медведева подтвердила свой высочайший класс, обновив мировые рекорды в короткой (80,85) и произвольной программах (160,46). В этом сезоне Медведева не проиграла ни одного важного старта, последовательно победив в финале Гран-при, на чемпионатах Европы и мира.