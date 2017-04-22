Фигуристка Медведева заявила, что получила удовольствие от прошедшего сезона

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что получила огромное удовольствие от прошедшего сезона и проделанной работы. Ее слова приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

"Я получила огромное удовольствие от этого нереального сезона, от проделанной работы, от стольких людей, с которыми я познакомилась и которых теперь знаю. Моя жизнь кардинально поменялась. И я очень счастлива! Спасибо моим тренерам, моей команде, близким, которые всегда поддерживают меня, и, конечно, болельщикам", - сказала Медведева.

В субботу в Токио завершился командный чемпионат мира, россияне заняли второе место. Медведева обновила мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме двух программ.

"Я рада, что выступила на командном турнире, что смогла внести свой вклад в командный результат. Сегодня я выходила на лед абсолютно уверенной, не было ни тени сомнений, неуверенности в себе. И все же получить результат за 160 баллов я не ожидала. И еще раз повторяю, что просто счастлива сейчас", - добавила россиянка.

Медведева, которой еще не исполнилось и 18 лет, в 2017 году обновила все мировые рекорды в женском одиночном катании. В конце января на чемпионате Европы в Остраве она улучшила свой рекорд в произвольной программе (150,79), а также превзошла достижение представительницы Южной Кореи Ю На Ким по сумме баллов за две программы (229,71).

В марте на мировом первенстве в Хельсинки россиянка вновь показала лучший результат в мире в произвольной программе (154,40) и по сумме баллов (233,41). А теперь и в Токио Медведева подтвердила свой высочайший класс, обновив мировые рекорды в короткой (80,85) и произвольной программах (160,46). В этом сезоне Медведева не проиграла ни одного важного старта, последовательно победив в финале Гран-при, на чемпионатах Европы и мира.