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Эксперт: судья ошибочно удалил футболиста "Спартака" Глушакова в игре с "Ростовом"

Спорт
22 апреля, 19:31 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов
Во втором тайме встречи арбитр Михаил Вилков предъявил капитану красно-белых желтую карточку, однако после консультации с одним из помощников показал спартаковцу прямую красную карточку
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Денис Глушаков

Денис Глушаков

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Главный судья матча 24-го тура чемпионата России по футболу "Ростов" - "Спартак" Михаил Вилков ошибся, удалив футболиста красно-белых Дениса Глушакова. Такое мнение ТАСС высказал бывший судейский инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Натан Бартфельд.

На 75-й минуте матча, который завершился победой хозяев поля со счетом 3:0, Вилков после нарушения Глушакова на полузащитнике ростовчан Кристиане Нобоа предъявил капитану красно-белых желтую карточку, однако после консультации с одним из помощников показал спартаковцу прямую красную карточку.

"Больше, чем штрафной удар, в данном эпизоде не придумаешь. Ни прямой красной, ни второй желтой там не было", - оценил эпизод Бартфельд.

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