Мещеряков: арбитр матча "Локомотив" - "Амкар" Иванов имеет низкий уровень квалификации

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МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Уровень судейства матча 24-го тура чемпионата России между футбольными клубами "Локомотив" и "Амкар" был плохой, арбитр Сергей Иванов имеет низкий уровень квалификации. Такое мнение журналистам высказал председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков.
В субботу "Локомотив" сыграл с "Амкаром" вничью со счетом 3:3. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым. По мнению главного тренера железнодорожников Юрия Семина, Иванов ошибся, назначив пенальти на 61-й минуте встречи, а также не отменив третий гол пермяков, забитый из положения вне игры.
"Матч получился интересным, но, к сожалению, уровень судейства был значительно ниже уровня самого последнего игрока на поле. Когда действия судьи существенным образом влияют на результат, становится обидно. Пенальти не было даже близко - помимо этого был целый ряд других судейских ошибок, и такие ошибки должны быть пресечены РФС. С моей точки зрения, у судьи низкий уровень квалификации, а хотелось бы, чтобы ошибались игроки, а не судьи", - сказал Мещеряков.
После этого матча "Локомотив" остался на пятом месте в турнирной таблице, набрав 35 очков.