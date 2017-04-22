Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мещеряков: арбитр матча "Локомотив" - "Амкар" Иванов имеет низкий уровень квалификации

Спорт
22 апреля, 19:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
По мнению главного тренера железнодорожников Юрия Семина, арбитр встречи ошибся, назначив пенальти на 61-й минуте встречи, а также не отменив третий гол пермяков, забитый из положения вне игры
Поделиться
Материал из 1 страницы
Анатолий Мещеряков

Анатолий Мещеряков

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Уровень судейства матча 24-го тура чемпионата России между футбольными клубами "Локомотив" и "Амкар" был плохой, арбитр Сергей Иванов имеет низкий уровень квалификации. Такое мнение журналистам высказал председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков.

Смотрите также
Ведран Чорлука
Футболист "Локомотива" Чорлука сообщил, что порвал ахиллово сухожилие в матче с "Амкаром"

В субботу "Локомотив" сыграл с "Амкаром" вничью со счетом 3:3. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым. По мнению главного тренера железнодорожников Юрия Семина, Иванов ошибся, назначив пенальти на 61-й минуте встречи, а также не отменив третий гол пермяков, забитый из положения вне игры.

"Матч получился интересным, но, к сожалению, уровень судейства был значительно ниже уровня самого последнего игрока на поле. Когда действия судьи существенным образом влияют на результат, становится обидно. Пенальти не было даже близко - помимо этого был целый ряд других судейских ошибок, и такие ошибки должны быть пресечены РФС. С моей точки зрения, у судьи низкий уровень квалификации, а хотелось бы, чтобы ошибались игроки, а не судьи", - сказал Мещеряков.

После этого матча "Локомотив" остался на пятом месте в турнирной таблице, набрав 35 очков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Под диктовку Боярского: как открывался стадион в Санкт-Петербурге
12
"Зенит" обыграл "Урал" в первом официальном матче на стадионе "Санкт-Петербург"
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тарханов: "Урал" подаст протест на работу судьи в матче с ФК "Зенит"
2
Российский военнослужащий убит в армянском городе Гюмри
3
Рекордсмен по пребыванию на орбите Геннадий Падалка решил покинуть отряд космонавтов
4
В Москве побит рекорд низкого атмосферного давления 36-летней давности
5
Как Франклин Рузвельт хотел купить себе немного Крыма
6
NASA опубликовало фотографию Земли и Луны с орбиты Сатурна
7
В Ялте открыли бюст 32-го президента США Франклина Рузвельта
Темы дня
Загрузка...
Реклама