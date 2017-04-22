Сборная России по дзюдо выиграла общекомандный зачет чемпионата Европы

"Челси" обыграл "Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка АнглииСпорт 22 апреля, 21:10
Холодный душ: лидер чемпионата России "Спартак" разгромно проиграл "Ростову"Спорт 22 апреля, 21:05
Гол Форбса принес "Анжи" победу над "Тереком" в матче чемпионата РоссииСпорт 22 апреля, 20:57
Морозов: в МХЛ в следующем сезоне может появиться несколько новых командСпорт 22 апреля, 20:48
Марши в защиту науки прошли в сотнях городах мираНаука 22 апреля, 20:45
"Манчестер Юнайтед" подтвердил серьезный характер травм Ибрагимовича и РохоСпорт 22 апреля, 20:37
ХК ЦСКА объявит имя нового главного тренера 1 маяСпорт 22 апреля, 20:29
Россиянка Дина Аверина выиграла этап Кубка мира в многоборье по художественной гимнастикеСпорт 22 апреля, 20:24
Мостовой: поражение от "Ростова" не станет для футболистов "Спартака" критичнымСпорт 22 апреля, 20:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российские дзюдоисты заняли первое место в общекомандном зачете по итогам личных соревнований на чемпионате Европы в Варшаве.
Россияне завоевали два золота, три серебра и четыре бронзы. Обладателями золотых медалей стали Роберт Мшвидобадзе (весовая категория до 60 кг), Алан Хубецов (81). Серебряными призерами стали Ирина Долгова (48), Алеся Кузнецова (52) и Муса Могушков (73). Бронзу завоевали Хусен Халмурзаев (90), Аслан Лапинагов (81), Казбек Занкишиев и Кирилл Денисов (оба - до 100 кг).
Второе место заняла команда Франции (2-3-2), третье - сборная Украины (2-1-0).
Чемпионат Европы завершится в воскресенье командными соревнованиями.