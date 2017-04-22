Мостовой: поражение от "Ростова" не станет для футболистов "Спартака" критичным

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Поражение от "Ростова" в матче 24-го тура чемпионата России по футболу не является для московского "Спартака" критичным. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой.

В субботу "Спартак" на выезде уступил "Ростову" со счетом 0:3.

"Знаете, такие поражения бывают, скорее всего, игроки "Спартака" держали в голове свой отрыв от преследователей и думали, что ничего страшного в случае поражения не случится. Надо отдать должное, "Ростов" очень слаженно играет в обороне, очень сложно взламывать их защитные порядки. С этой обороной ничего не получалось, как, например, в матче с "Зенитом" ("Спартак" выиграл со счетом 2:1 - прим. ТАСС), когда ни Зе Луиша, ни Луиса Адриано не было. Ничего страшного для "Спартака" не случилось, дальше будет только интереснее", - сообщил Мостовой.

После 24 туров "Спартак" набрал 54 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России. Преимущество над идущим вторым ЦСКА сократилось до семи баллов. В следующем туре столичная команда 25 апреля дома сыграет с екатеринбургским "Уралом".