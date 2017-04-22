ХК ЦСКА объявит имя нового главного тренера 1 мая

"Челси" обыграл "Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка АнглииСпорт 22 апреля, 21:10
Холодный душ: лидер чемпионата России "Спартак" разгромно проиграл "Ростову"Спорт 22 апреля, 21:05
Гол Форбса принес "Анжи" победу над "Тереком" в матче чемпионата РоссииСпорт 22 апреля, 20:57
Морозов: в МХЛ в следующем сезоне может появиться несколько новых командСпорт 22 апреля, 20:48
Марши в защиту науки прошли в сотнях городах мираНаука 22 апреля, 20:45
"Манчестер Юнайтед" подтвердил серьезный характер травм Ибрагимовича и РохоСпорт 22 апреля, 20:37
ХК ЦСКА объявит имя нового главного тренера 1 маяСпорт 22 апреля, 20:29
Россиянка Дина Аверина выиграла этап Кубка мира в многоборье по художественной гимнастикеСпорт 22 апреля, 20:24
Мостовой: поражение от "Ростова" не станет для футболистов "Спартака" критичнымСпорт 22 апреля, 20:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА назовет имя нового главного тренера команды 1 мая. Об этом журналистам сообщил президент клуба Игорь Есмантович.
ЦСКА объявил о расторжении контракта с Дмитрием Квартальновым по обоюдному согласию 23 марта. Издание "Спорт-Экспресс" опубликовало информацию, согласно которой бывший главный тренер "Трактора" и "Амура" Андрей Николишин является одним из претендентов на пост наставника ЦСКА.
"Дождитесь 1 мая, мы все объявим. Николишин? Без комментариев", - сказал Есмантович.
Армейцы уступили в 1/4 финала Кубка Гагарина ярославскому "Локомотиву" со счетом 2-4. Под руководством Квартальнова команда трижды выигрывала регулярный чемпионат КХЛ, становилась чемпионом России (2015), а также выходила в финал Кубка Гагарина (2016).