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ХК ЦСКА объявит имя нового главного тренера 1 мая

Спорт
22 апреля, 20:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
Армейский объявил о расторжении контракта с Дмитрием Квартальновым по обоюдному согласию 23 марта
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Игорь Есмантович (слева)

Игорь Есмантович (слева)

© ТАСС/Станислав Красильников, архив

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА назовет имя нового главного тренера команды 1 мая. Об этом журналистам сообщил президент клуба Игорь Есмантович.

ЦСКА объявил о расторжении контракта с Дмитрием Квартальновым по обоюдному согласию 23 марта. Издание "Спорт-Экспресс" опубликовало информацию, согласно которой бывший главный тренер "Трактора" и "Амура" Андрей Николишин является одним из претендентов на пост наставника ЦСКА.

"Дождитесь 1 мая, мы все объявим. Николишин? Без комментариев", - сказал Есмантович.

Армейцы уступили в 1/4 финала Кубка Гагарина ярославскому "Локомотиву" со счетом 2-4. Под руководством Квартальнова команда трижды выигрывала регулярный чемпионат КХЛ, становилась чемпионом России (2015), а также выходила в финал Кубка Гагарина (2016).

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