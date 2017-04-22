Тренер: российские юноши допустили больше ошибок в полуфинале ЧМ по хоккею

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Юношеская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) допустила больше ошибок в полуфинальном матче чемпионата мира с командой Финляндии. Такое мнение выразил главный тренер россиян Сергей Голубович, слова которого приводит пресс-служба Федерации хоккея России.

Российская команда уступила в овертайме со счетом 1:2 и не сумела выйти в финал.

"Сложная была игра. На карту было поставлено многое, но мы допустили больше ошибок. Где-то мы были сильнее, где-то соперник. Но я бы не сказал, что кто-то превосходил", - сказал Голубович.

"Решающий гол? Это следствие ошибки - не воспользовались моментом в чужой зоне, проводили соперника, в итоге приехали к себе в зону, потеряли игрока - бросок и гол. Я не могу сказать, что Финляндия намного сильнее словаков. Они сыграли очень организованно, не в свойственной себе манере, много времени уделяли обороне, отсюда и такой счет", - добавил наставник россиян.

Соперник россиян по матчу за третье место определится позднее в субботу во встрече между командами США и Швеции. Матч за третье место и финал пройдут 23 апреля. "Завтрашний матч? Мое мнение, что нужно забыть эту игру и готовиться к завтрашней", - подытожил Голубович.