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"Манчестер Юнайтед" подтвердил серьезный характер травм Ибрагимовича и Рохо

Спорт
22 апреля, 20:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
У обоих футболистов серьезные повреждения коленных связок, которые требуют оценки специалистов в ближайшие дни
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Златан Ибрагимович (слева)

Златан Ибрагимович (слева)

© EPA/JULIEN WARNAND

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Английский "Манчестер Юнайтед" подтвердил серьезный характер травм футболистов Златана Ибрагимовича и Маркоса Рохо. Об этом сообщает пресс- служба клуба.

"У обоих игроков серьезные повреждения коленных связок, которые требуют оценки специалистов в ближайшие дни. Сроки восстановления футболистов будут названы позднее", - говорится в сообщении.

В четверг "Манчестер Юнайтед" дома в дополнительное время одержал победу над бельгийским "Андерлехтом" в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы и впервые вышел в полуфинал турнира. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На 90-й минуте нападающий МЮ Златан Ибрагимович получил травму колена и был заменен на Маркуса Рэшфорда. Шведский футболист после борьбы за верховой мяч неудачно приземлился на правую ногу, колено которой выгнулось в обратную сторону. Кроме того, на 23-й минуте матча после столкновения с соперником поле покинул защитник английского клуба Маркос Рохо.

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