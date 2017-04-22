"Манчестер Юнайтед" подтвердил серьезный характер травм Ибрагимовича и Рохо

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Английский "Манчестер Юнайтед" подтвердил серьезный характер травм футболистов Златана Ибрагимовича и Маркоса Рохо. Об этом сообщает пресс- служба клуба.
"У обоих игроков серьезные повреждения коленных связок, которые требуют оценки специалистов в ближайшие дни. Сроки восстановления футболистов будут названы позднее", - говорится в сообщении.
В четверг "Манчестер Юнайтед" дома в дополнительное время одержал победу над бельгийским "Андерлехтом" в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы и впервые вышел в полуфинал турнира. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
На 90-й минуте нападающий МЮ Златан Ибрагимович получил травму колена и был заменен на Маркуса Рэшфорда. Шведский футболист после борьбы за верховой мяч неудачно приземлился на правую ногу, колено которой выгнулось в обратную сторону. Кроме того, на 23-й минуте матча после столкновения с соперником поле покинул защитник английского клуба Маркос Рохо.