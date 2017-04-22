Олимпийская сборная России по хоккею проиграла швейцарцам во втором матче Евровызова

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БИЛЬ /Швейцария/, 22 апреля. /ТАСС/. Олимпийская сборная России по хоккею проиграла команде Швейцарии со счетом 0:2 в матче Евровызова. Встреча прошла в швейцарском Биле.
На 10-й минуте отличился Пиус Зутер, на 60-й - Деннис Холленштайн.
Днем ранее швейцарцы одержали победу на российской командой со счетом 2:1. Встреча состоялась во Фрибуре.