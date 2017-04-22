Гол Форбса принес "Анжи" победу над "Тереком" в матче чемпионата России

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Махачкалинский "Анжи" со счетом 1:0 победил грозненский "Терек" в гостевом матче чемпионата 24-го тура чемпионата России по футболу.

Гол на 14-й минуте забил Фелицио Браун Форбс.

"Анжи" с 27 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, "Терек" с 33 баллами идет восьмым.

В следующем матче "Анжи" 27 апреля примет на своем поле "Томь", "Терек" днем ранее проведет выездную игру с казанским "Рубином".