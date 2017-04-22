Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гол Форбса принес "Анжи" победу над "Тереком" в матче чемпионата России

Спорт
22 апреля, 20:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
"Анжи" с 27 очками занимает 12-е место в турнирной таблице, "Терек" с 33 баллами идет восьмым
Поделиться
Материал из 1 страницы
Болельщики "Анжи"

Болельщики "Анжи"

© ТАСС/Сергей Расулов/ NewsTeam, архив

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Махачкалинский "Анжи" со счетом 1:0 победил грозненский "Терек" в гостевом матче чемпионата 24-го тура чемпионата России по футболу.

Гол на 14-й минуте забил Фелицио Браун Форбс.

"Анжи" с 27 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, "Терек" с 33 баллами идет восьмым.

В следующем матче "Анжи" 27 апреля примет на своем поле "Томь", "Терек" днем ранее проведет выездную игру с казанским "Рубином".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Под диктовку Боярского: как открывался стадион в Санкт-Петербурге
12
"Зенит" обыграл "Урал" в первом официальном матче на стадионе "Санкт-Петербург"
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тарханов: "Урал" подаст протест на работу судьи в матче с ФК "Зенит"
2
Российский военнослужащий убит в армянском городе Гюмри
3
Рекордсмен по пребыванию на орбите Геннадий Падалка решил покинуть отряд космонавтов
4
В Москве побит рекорд низкого атмосферного давления 36-летней давности
5
Как Франклин Рузвельт хотел купить себе немного Крыма
6
NASA опубликовало фотографию Земли и Луны с орбиты Сатурна
7
В Ялте открыли бюст 32-го президента США Франклина Рузвельта
Темы дня
Загрузка...
Реклама