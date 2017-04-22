"Челси" обыграл "Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка Англии

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. "Челси" одержал победу над "Тоттенхэмом" со счетом 4:2 в полуфинальном матче Кубка Англии по футболу и вышел в финал турнира. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

В составе победителей мячи забили Виллиан (5-я и 43-я - с пенальти, минуты), Эден Азар (75) и Неманья Матич (80). У проигравших отличились Гарри Кейн (18) и Деле Алли (52).

В полуфинале "Челси" встретится с победителем другого полуфинала, в котором 23 апреля также на "Уэмбли" встретятся "Арсенал" и "Манчестер Сити".

Кубок Англии - старейший клубный турнир в мире, проводится с 1871 года. Больше всего побед в нем в активе у "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" (по 12), у "Тоттенхэма" - восемь, у "Челси" - семь.

Действующим победителем турнира является "Манчестер Юнайтед", который в прошлом году в дополнительное время переиграл "Кристал Пэлас" (2:1). "Челси" в прошлом сезоне выбыл из Кубка Англии на стадии 1/4 финала, "Тоттенхэм" - в 1/8 финала.