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Карякин сыграл вничью с Мамедьяровым во втором туре шахматного турнира памяти Гашимова

Спорт
22 апреля, 21:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
В турнирной таблице лидирует украинец Павел Эльянов, набравший 2 очка
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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана во втором туре шахматного турнира памяти гроссмейстера Вугара Гашимова, который проходит в азербайджанском Шамкире.

В других партиях еще один российский шахматист Владимир Крамник сыграл вничью с азербайджанцем Теймуразом Раджабовым, украинец Павел Эльянов обыграл Пенталу Харикришну из Индии, болгарин Веселин Топалов нанес поражение поляку Радославу Войташеку, англичанин Майкл Адамс сыграл вничью с Уэсли Со из США.

В турнирной таблице лидирует Эльянов (2 очка), далее идут Мамельяров, Топалов (по 1,5), Карякин, Адамс, Крамник (по 1), Харикришна, Войташек, Со, Раджабов (по 0,5).

Участники турнира играют по круговой системе. Контроль времени - по два часа на 40 ходов, затем час на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с 61-го.

Мемориал Вугара Гашимова проводится в Шамкире в четвертый раз, турнир посвящен памяти известного азербайджанского шахматиста, скончавшегося в 2014 году от опухоли мозга в возрасте 27 лет.

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