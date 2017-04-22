Будогосский: говорить об отстранении Еськова от матча ЦСКА - "Локомотив" преждевременно

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МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Елена Полякова/. Преждевременно говорить об отстранении арбитра Алексея Еськова от работы на матче 25-го тура чемпионата России по футболу между столичными ЦСКА и "Локомотивом". Об этом ТАСС заявил глава департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.
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Еськов, работавший на субботнем матче 24-го тура между "Зенитом" и "Уралом" (2:0), удалил трех игроков екатеринбургской команды, что впервые произошло в чемпионате России. До этого судьи удаляли максимум по два игрока в одной команде.
"Преждевременно говорить о каких-либо отстранениях арбитров от матчей. ДСИ принимает решение на основании вердикта контрольно-квалификационной комиссии РФС. Комиссия является независимым органом и самостоятельно принимает решения. Департамент не может иметь никакого влияния на вопросы, которые ставятся на рассмотрение комиссии", - пояснил Будогосский.
Заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС состоится после тура. Встреча ЦСКА - "Локомотив" пройдет 26 апреля на стадионе "ВЭБ-Арена".