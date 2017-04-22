Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Будогосский: говорить об отстранении Еськова от матча ЦСКА - "Локомотив" преждевременно

Спорт
22 апреля, 21:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Елена Полякова
Еськов, работавший на субботнем матче 24-го тура между "Зенитом" и "Уралом" (2:0), удалил трех игроков екатеринбургской команды, что впервые произошло в чемпионате России
Поделиться
Материал из 1 страницы
Алексей Еськов (справа)

Алексей Еськов (справа)

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Елена Полякова/. Преждевременно говорить об отстранении арбитра Алексея Еськова от работы на матче 25-го тура чемпионата России по футболу между столичными ЦСКА и "Локомотивом". Об этом ТАСС заявил глава департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.

Галерея
12 фото
© Александр Демьянчук/ТАСС

"Зенит" обыграл "Урал" в первом официальном матче на стадионе "Санкт-Петербург"

Еськов, работавший на субботнем матче 24-го тура между "Зенитом" и "Уралом" (2:0), удалил трех игроков екатеринбургской команды, что впервые произошло в чемпионате России. До этого судьи удаляли максимум по два игрока в одной команде.

"Преждевременно говорить о каких-либо отстранениях арбитров от матчей. ДСИ принимает решение на основании вердикта контрольно-квалификационной комиссии РФС. Комиссия является независимым органом и самостоятельно принимает решения. Департамент не может иметь никакого влияния на вопросы, которые ставятся на рассмотрение комиссии", - пояснил Будогосский.

Заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС состоится после тура. Встреча ЦСКА - "Локомотив" пройдет 26 апреля на стадионе "ВЭБ-Арена".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Под диктовку Боярского: как открывался стадион в Санкт-Петербурге
12
"Зенит" обыграл "Урал" в первом официальном матче на стадионе "Санкт-Петербург"
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Холодный душ: лидер чемпионата России "Спартак" разгромно проиграл "Ростову"
2
Рекордсмен по пребыванию на орбите Геннадий Падалка решил покинуть отряд космонавтов
3
В Москве побит рекорд низкого атмосферного давления 36-летней давности
4
Как Франклин Рузвельт хотел купить себе немного Крыма
5
Кадыров: журналистам "Новой газеты" ничего не угрожает
6
В Ялте открыли бюст 32-го президента США Франклина Рузвельта
7
NASA опубликовало фотографию Земли и Луны с орбиты Сатурна
Темы дня
Загрузка...
Реклама