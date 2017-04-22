Дортмундская "Боруссия" одержала волевую победу над одноименным клубом из Менхенгладбаха

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Дортмундская "Боруссия" обыграла одноименный клуб из Менхенгладбаха со счетом 3:2 в гостевом матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу.
У хозяев отличились Ларс Штиндль (43-я минута), еще один мяч Марсель Шмельцер (48) отправил в свои ворота. В составе гостей голы на счету Марко Ройса (10), Пьера-Эмерика Обамейянга (59) и Рафаэля Геррейро (87).
Дортмундская "Боруссия" с 53 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, клуб из Мёнхенгладбаха располагается на 10-й строчке с 39 очками.
В следующем туре "Боруссия" из Дортмунда 29 апреля примет "Кельн", мёнхенгладбахская "Боруссия" в тот же день на выезде встретится с "Майнцем".