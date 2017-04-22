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Источник: арбитр Иванов извинился перед Семиным за ошибки в матче "Локомотива" и "Амкара"

Спорт
22 апреля, 22:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
По мнению тренера, которое он высказал на послематчевой пресс-конференции, Иванов ошибочно назначил пенальти в ворота железнодорожников, а также засчитал гол из положения вне игры
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Сергей Иванов

Сергей Иванов

© ФК "Зенит"/ТАСС/ТАСС, архив

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Арбитр Сергей Иванов, работавший на матче 24-го тура чемпионата России между московским "Локомотивом" и пермским "Амкаром", принес извинения главному тренеру железнодорожников Юрию Семину за ошибки, решившие исход встречи. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В субботу "Локомотив" сыграл вничью с "Амкаром" на своем поле со счетом 3:3. По мнению Семина, которое он высказал на послематчевой пресс-конференции, Иванов ошибочно назначил пенальти в ворота железнодорожников, а также засчитал гол из положения вне игры.

"Все видели, что Семин высказал претензии арбитру прямо на поле. Позднее в подтрибунных помещениях Иванов принес главному тренеру свои извинения за ошибки, которые решили исход матча", - сказал источник.

На вопрос ТАСС, правда ли, что Иванов принес тренеру извинения, Семин ответил: "А что это изменит? Я не говорю о том, что было между нами. Мне от этих извинений ни тепло, ни холодно".

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