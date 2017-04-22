Халмурзаев назвал бронзу чемпионата Европы по дзюдо своим большим достижением

ВАРШАВА, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский дзюдоист Хусен Халмурзаев считает бронзу чемпионата Европы в Варшаве своим большим достижением. Об этом Халмурзаев, брат-близнец олимпийского чемпиона Рио-де-Жанейро в весовой категории 81 кг Хасана Халмурзаева, сообщил ТАСС.

Россиянин выиграл в схватке за бронзу в весовой категории до 90 кг у белоруса Игоря Воропаева. В полуфинале он уступил французу Акселю Клерже.

"Это большое достижение для меня, тем более, что схватка с французом меня сильно утомила - был достаточно спорный момент, но судьи отдали предпочтение ему, - рассказал дзюдоист. - После этого было очень трудно собраться, но я все-таки смог добиться результата. Когда мой брат стал чемпионом Европы, мне очень хотелось прочувствовать то же самое. Я поработаю над ошибками и добьюсь результата".

Как рассказал Халмурзаев, титулованный брат дает ему ценные советы перед соревнованиями. "Он уже олимпийский чемпион, по-новому смотрит на все, дает мне важные советы. Пожалуй, самый ценный из них - спокойно работать и делать то, что умеешь. Ему это помогает", - рассказал он.

Халмурзаев стремится повторить успех брата на Олимпиаде. "Хасан мечтает стать двукратным, а я хочу повторить его успех. Я хочу стать чемпионом", - подчеркнул он.

Теперь Халмурзаеву предстоит отбор в российскую команду на чемпионат мира, который пройдет в августе в Будапеште. "Надеюсь, что медаль чемпионата Европы это хороший шаг к предстоящему старту. Но впереди еще достаточно соревнований, и конкуренция очень высока. Надеюсь, что все получится".