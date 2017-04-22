Хоккеист сборной РФ Ткачев не сыграл во втором матче со швейцарцами из-за температуры

БИЛЬ /Швейцария/, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Владимир Ткачев не сыграл во втором матче олимпийской сборной России в Евровызове против команды Швейцарии по причине высокой температуры. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Олег Браташ.

Россияне уступили хозяевам во втором матче, который проходил в Биле, со счетом 0:2. Ткачев не играл в матче, и вместо него в звене с Романом Любимовым и Максимом Маминым выступил пропустивший первую встречу Владислав Наместников.

"Ткачев приболел, у него небольшая температура - это главная причина, почему Володя сегодня не играл. По поводу изменения в звеньях, то хочется найти оптимальные сочетания, где игроки смогут себя проявить", - сказал Браташ.

В матче в Биле сыграл и защитник СКА Максим Чудинов, который свою последнюю игру проводил во втором раунде плей- офф Континентальной хоккейной лиги против московского "Динамо" 8 марта. "Чувствовалось, что у него нехватка игровой практики и функциональное состояние не 100-процентное", - отметил тренер.

По словам Браташа, на игре россиян сказались высокие нагрузки при сборе в Новогорске, а также непростая игра обеих команд в пятницу (1:2). "Мы уже говорили, что в Новогорске был проделан большой объем работы, и главная цель - это чемпионат мира, а сейчас идут контрольные игры. Мы проверяем ребят, проверяем то, что нарабатываем. Их состояние сейчас неидеальное, которое усугубилось нагрузками со вчерашнего матча, тем более что с той игры прошло меньше суток", - подчеркнул он.

"Швейцарцы выглядели намного свежее, и, конечно, силенок у ребят не хватило. Но стоит их, тем не менее, похвалить за самоотдачу - они старались, выжимали из себя все, что могли. Не хватает реализации моментов, что говорит о недостатке свежести на данном этапе подготовки", - добавил он.