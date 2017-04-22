Хоккеисту Наместникову тяжело было играть со швейцарцами из-за акклиматизации

БИЛЬ /Швейцария/, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Форварду клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй" Владиславу Наместникову тяжело игралось в матче за олимпийскую сборную России со швейцарцами в Биле, поскольку он еще не прошел акклиматизацию. Об этом он рассказал ТАСС.

По причине акклиматизации Наместников не сыграл в первом матче команд в Фрибуре. Россияне уступили в обеих встречах со счетом 1:2 и 0:2. Наместников присоединился к сборной после 18 апреля.

"Игралось очень тяжело, я еще не акклиматизировался. Обидно, что проиграли. Что касается моего состояния, то спать хочется, просыпаюсь в пять утра, ведь день ломает", - сказал Наместников.