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Хоккеисту Наместникову тяжело было играть со швейцарцами из-за акклиматизации

Спорт
22 апреля, 22:48 UTC+3 БИЛЬ корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
По причине акклиматизации Наместников не сыграл в первом матче команд в Фрибуре
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Владимир Наместников

Владимир Наместников

© Юрий Кузьмин/ФХР/ТАСС, архив

БИЛЬ /Швейцария/, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Форварду клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй" Владиславу Наместникову тяжело игралось в матче за олимпийскую сборную России со швейцарцами в Биле, поскольку он еще не прошел акклиматизацию. Об этом он рассказал ТАСС.

По причине акклиматизации Наместников не сыграл в первом матче команд в Фрибуре. Россияне уступили в обеих встречах со счетом 1:2 и 0:2. Наместников присоединился к сборной после 18 апреля.

"Игралось очень тяжело, я еще не акклиматизировался. Обидно, что проиграли. Что касается моего состояния, то спать хочется, просыпаюсь в пять утра, ведь день ломает", - сказал Наместников.

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