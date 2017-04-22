Липанов: бронза юношеского ЧМ станет успехом для российских хоккеистов

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МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Третье место на юношеском чемпионате мира по хоккею (игроки не старше 18 лет) станет успехом для сборной России. Такое мнение ТАСС высказал капитан команды Алексей Липанов.
В субботу российская сборная уступила команде Финляндии в овертайме со счетом 1:2 и не сумела выйти в финал турнира.
"Обидное поражение, все расстроились. Не получилось у нас реализовать свои моменты, в большинстве нужно было забивать. Все старались, претензий ни к кому нет. Со словаками (в матче 1/4 финала. - Прим. ТАСС) было трудно из- за поддержки местных болельщиков, финны же оказались более мастеровыми", - считает Липанов.
В матче за третье место россияне встретятся с победителем матча США - Швеция. "Если выиграем матч за бронзу, можно будет признать наше выступление на турнире успешным. Не имеет значения, кто будет нашим соперником - американцы или шведы. Нужно просто будет выходить на лед и бороться за награды", - сказал капитан сборной России.
Матч за третье место и финал пройдут 23 апреля.