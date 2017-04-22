Волейболистки московского "Динамо" не смогли выйти в финал Лиги чемпионов

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Волейболистки московского "Динамо" проиграли итальянскому "Конельяно" со счетом 1-3 и не смогли выйти в финал Лиги чемпионов. "Финал четырех" турнира проходит в итальянском Тревизо.
В финале "Конельяно" сыграет с турецким "Вакыфбанком", который ранее в другом полуфинале победил турецкий "Эджзаджибаши" (3-0).
В матче за третье место россиянки встретятся с турецким "Эджзаджибаши". Эта встреча и финал пройдут 23 апреля.
В последний раз российский клуб выигрывал женскую Лигу чемпионов три года назад, когда сильнейшей командой Европы стало казанское "Динамо". В отличие от мужского турнира, где российские клубы выигрывали Лигу чемпионов пять последних сезонов, в женском волейболе успех казанского "Динамо" оказался единственным за 20 лет.
Московское "Динамо" остается самым титулованным клубом Европы, выиграв Кубок европейских чемпионов рекордные 11 раз. Однако все трофеи пришлись на 1960-70-е годы прошлого века, а последний титул "Динамо" датирован 1977 годом. 10 лет назад "Динамо" было близко к очередному триумфу, но в финале проиграло итальянскому "Бергамо".