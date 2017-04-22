Хоккеисты сборной России сыграют со шведами в матче за бронзу ЧМ

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Сборная Швеции стала соперником сборной России по матчу за третье место на юношеском чемпионате мира по хоккею (игроки не старше 18 лет), который проходит в Словакии.

В субботу шведы проиграли американцам со счетом 3:4 ОТ. Ранее в другом полуфинале сборная России уступила команде Финляндии (1:2 ОТ).

Матч за третье место и финал пройдут 23 апреля.