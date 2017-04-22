Хоккеисты сборной России сыграют со шведами в матче за бронзу ЧМ

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Сборная Швеции стала соперником сборной России по матчу за третье место на юношеском чемпионате мира по хоккею (игроки не старше 18 лет), который проходит в Словакии.
В субботу шведы проиграли американцам со счетом 3:4 ОТ. Ранее в другом полуфинале сборная России уступила команде Финляндии (1:2 ОТ).
Матч за третье место и финал пройдут 23 апреля.