"Краснодар" сыграет с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Три матча в Томске, Самаре и Краснодаре пройдут в воскресенье в 24-м туре чемпионата России по футболу. "Краснодар" сыграет на своем поле с тульским "Арсеналом" и в случае победы до пяти очков увеличит отрыв от конкурентов в борьбе за четвертое место и путевку в Лигу Европы.

"Краснодар" в шести весенних матчах чемпионата не потерпел ни одного поражения, хотя четырежды сыграл вничью, потеряв важные очки. В предыдущих матчах кубанцы встречались в основном с командами, претендующими на чемпионство или конкурентами в борьбе за Лигу Европы, однако ближайшую игру "Краснодар" проведет против аутсайдера - тульского "Арсенала". На своем поле "Краснодар" не может выиграть уже четыре матча чемпионата подряд, довольствовавшись ничьими с "Крыльями Советов" (в декабре), "Спартаком", "Уфой" и ЦСКА.

Однако тульский клуб крайне неудачно играет в гостях, где сумел лишь трижды сыграть вничью, а в шести предыдущих матчах терпел поражения. Хотя в Туле "Краснодар" победить "канониров" не сумел - в дебютном матче Сергея Кирьякова во главе "Арсенала" команды сыграли вничью 0:0. Туляки забили лишь 12 мячей, три из которых на счету аргентинского форварда Федерико Расича, дисквалифицированного на матч с кубанцами.

"Краснодар" из-за травмы лишился до конца сезона голкипера Станислава Крицюка, которому на замену был приглашен из "Локомотива" 35-летний Илья Абаев. Основным голкипером "горожан", впрочем, наверняка останется Андрей Синицын. В нынешнем чемпионате он провел лишь три полных матча, в которых "Краснодар" сумел победить "Зенит" и "Локомотив".

Матч "Краснодар" - "Арсенал" начнется в 17:00 мск, главный арбитр - Алексей Матюнин из Москвы.

"Оренбургу" нужна первая гостевая победа

Игровой воскресный день откроется в Томске, где местная "Томь" сыграет с "Оренбургом". Томичи занимают последнее место, их соперники набрали лишь на шесть очков больше, и поражение в матче с главным аутсайдером может в итоге дорого стоить "Оренбургу" в борьбе за выживание. Основной конкурент "Оренбурга" - "Арсенал", и в случае собственной победы и неудачи туляков команда Роберта Евдокимова на четыре очка оторвется от зоны прямого вылета.

"Томь" весной на своем стадионе сыграла два матча, победив "Амкар" (1:0) и добившись ничьей с "Рубином" (2:2). Хотя финансовое положение сибиряков вряд ли позволит им остаться в премьер-лиге, даже если они выберутся из подвала таблицы, команда Валерия Петракова, наполовину составленная из футболистов 20 лет и моложе, дома даст бой любому сопернику. К тому же "Оренбург" в нынешнем сезоне еще не выигрывал в гостях. В первом круге "Оренбург" победил "Томь" со счетом 3:1, единственным пока хет-триком в нынешнем чемпионате отметился белорусский полузащитник Павел Нехайчик.

Матч "Томь" - "Оренбург" пройдет на стадионе "Труд", начало - 12:00 мск. Главный арбитр - Сергей Карасев из Москвы.

В 14:30 мск в Самаре сыграют "Крылья Советов" и "Рубин". Хозяевам необходимо выбираться из опасной зоны, их волжские соседи фактически потеряли турнирную мотивацию. Хотя несколько поражений могут приблизить "Рубин" к зоне стыковых матчей - сейчас самарцы отстают от казанского клуба на восемь очков. Подопечные Вадима Скрипченко неделю назад обыграли в гостях "Анжи" (3:1), вернув надежды подняться выше 13-го места. Однако отставание "Крыльев" от махачкалинцев после их субботнего успеха в Грозном увеличилось до семи очков.

Матч "Крылья Советов" - "Рубин" пройдет на стадионе "Металлург", главный арбитр - Владимир Москалев из Воронежа.

24-й тур стартовал в пятницу, когда "Уфа" проиграла ЦСКА (0:2). В субботу "Зенит" победил "Урал" (2:0), "Ростов" - "Спартак" (3:0), "Локомотив" сыграл вничью с "Амкаром" (3:3), а "Терек" уступил "Анжи" (0:1). После 24 сыгранных матчей лидирует "Спартак" - 54 очка, 47 очков набрал ЦСКА, 46 - "Зенит".