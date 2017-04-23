"Класико" испанского футбола может решить судьбу чемпионства в пользу "Реала"

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Мадридский "Реал" и "Барселона" сыграют в воскресенье в "класико" чемпионата Испании по футболу. Игра в рамках 33-го тура пройдет в Мадриде и может предопределить исход чемпионской гонки.

Перед очной встречей двух сильнейших клубов Испании "Реал" опережает "Барселону" на три очка и при этом имеет в запасе перенесенный матч с "Сельтой". "Барселона", в отличие от соперника, прекратила борьбу в Лиге чемпионов, уступив итальянскому "Ювентусу", однако сохраняет шансы на чемпионский титул, который доставался ей два последних сезона.

"Реал" за пять туров до финиша может практически снять все вопросы в случае собственной победы, в целом устроит королевский клуб и ничья. Мадридский клуб не проигрывает в чемпионате Испании уже девять матчей подряд, "Барселона" же две недели назад потерпела гостевое поражение от "Малаги". В Андалусии футболисты "Барселоны" так и не смогли поразить ворота соперника, что для самой результативной команды Испании (91 мяч в 32 матчах) перестало быть единичным случаем.

В Мадриде, скорее всего, не выступит один из трех основных атакующих футболистов "Барселоны" - бразилец Неймар, который дисквалифицирован за жест в адрес арбитра матча с "Малагой", удалившего его с поля за две желтые карточки. Однако Неймар отправился в Мадрид - "Барселона" пошла на юридические ухищрения, чтобы его допустили до участия в игре. Клуб с опозданием подал апелляцию и рассчитывает, что, раз в выходные дни в федерации ее не успевают рассмотреть, дисквалификация Неймара приостанавливается.

Неймар в нынешнем чемпионате забил девять мячей, однако во многом его действия позволили "Барселоне" отыграться в серии 1/8 финала Лиги чемпионов с французским "Пари Сен- Жерменом" (6:1). В отсутствие Неймара в предыдущем туре в атаке вышел Пако Алькасер, который забил гол в ворота "Реала Сосьедад" (3:2) и отлично взаимодействовал с автором двух мячей Лионелем Месси.

Проблемы Месси и Суареса

Перестал в последних матчах забивать и Луис Суарес, который "молчит" два матча чемпионата страны, слабо выглядев и в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с "Ювентусом", сыгранном в среду. "Барселоне" было необходимо отыграть три гола, но она не забила и одного. Суарес, как и его партнеры, поразить ворота "Ювентуса" за 180 минут игрового времени так и не сумел.

Во встрече с "Ювентусом" не шел мяч в ворота и после ударов Месси, который в чемпионате Испании забивает регулярно, доведя свой голевой счет до 29. Однако аргентинец перестал отличаться в гостях. Месси не забивал в гостях с "Депортиво" (1:2) и "Малагой" (0:2) в чемпионате, а также в плей-офф Лиги чемпионов с ПСЖ (0:4) и "Ювентусом" (0:3). Последнюю гостевую победу "Барселона" одержала над "Гранадой" (4:1), где Месси не играл из-за дисквалификации.

Накануне матча главный тренер "Барселоны" Луис Энрике заявил, что готов играть как с Неймаром в составе, так и без него. По мнению Энрике, предстоящая игра - не просто "класико", это настоящий финал, где его команду устроит только победа - к тому же предыдущий матч в Мадриде "Барселона" уверенно выиграла со счетом 4:0.

В отличие от латиноамериканских лидеров "Барселоны", прекрасную форму набрал португальский форвард "Реала" Криштиану Роналду, который забил пять мячей в двух матчах Лиги чемпионов с "Баварией", выведя команду в полуфинал. В чемпионате Испании наставник "Реала" Зинедин Зидан регулярно предоставляет своей звезде отдых, однако на результатах команды это не сказывается. "Реал" в семи последних матчах потерял очки лишь в мадридском дерби с "Атлетико" (1:1), а на первые роли вышли форвард Альваро Мората, который в матчах чемпионата нередко подменяет Карима Бензема, и полузащитник Иско.

Выход Мораты и Иско на поле в "класико" под вопросом - основными игроками они не являются, и Зидан наверняка предпочтет в атаке Роналду и Бензема. Не гарантировано участие в матче и Гарету Бэйлу, который восстановился после травмы и попадет в заявку, но может остаться на скамейке запасных.

Зинедин Зидан, в свою очередь, не считает предстоящий матч "финалом", как его коллега из "Барселоны". По словам француза, даже победа его команды ничего не решит - "Реалу" в чемпионате предстоит сыграть еще шесть раз. Зидан отметил, что в последнее время "Реал" постоянно играет матчи такого накала, имея в виду четвертьфинал Лиги чемпионов с "Баварией". Такие матчи отнимают много сил, но и позволяют получать большое удовлетворение от того, что делает команда на поле, заключил наставник "Реала".

233-е "класико"

Противостояние "Реала" и "Барселоны" признается главным "класико" в испанском футболе и одним из самых популярных в Европе. В воскресенье команды в различных турнирах встретятся в 233-й раз, пока у "Реала" 93 победы при 90 - у "Барселоны". В чемпионатах Испании команды встречались 173 раза, "Реал" выиграл 72 матча против 68 - у "Барселоны". В первом круге в Барселоне команды сыграли вничью (1:1), когда Серхио Рамос на последних секундах спас "Реал" от поражения.

В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами - "Барселона" разгромила команду Рафаэля Бенитеса со счетом 4:0, что стоило тому скорой отставки, а Зидан в своем первом "класико" обыграл принципиального соперника на его поле - 2:1.

Лучшим бомбардиром "класико" в составах обеих команд является Месси - 21 гол в 33 матчах. Роналду в 26 матчах отличился 16 раз, а больше других в составе "Реала" ворота "Барселоны" поражал Альфредо ди Стефано - 18 раз. 43 "класико" за "Реал" провел защитник Маноло Санчис, у "Барселоны" по этому показателю нет равных Хави (42). Из действующих игроков лидеры - барселонец Андрес Иньеста (33) и Серхио Рамос (32).

Предстоящий матч пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, начало - 21:45 мск. Главным арбитром назначен 34-летний Алехандро Эрнандес Эрнандес из Лас- Пальмаса.