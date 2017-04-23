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"Сент-Луис" обыграл "Миннесоту" и вышел в 1/4 финала плей-офф НХЛ

Спорт
23 апреля, 1:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
Первую шайбу в плей-офф забросил российский нападающий Владимир Тарасенко
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Владимир Тарасенко (справа)

Владимир Тарасенко (справа)

© AP Photo/Jeff Roberson

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. "Сент-Луис" обыграл в овертайме "Миннесоту" со счетом 4:3 в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в 1/4 финала Кубка Стэнли. "Сент-Луис" выиграл серию со счетом 4-1.

В составе победителей шайбы забросили Владимир Тарасенко (8-я минута), Александер Стин (11), Пол Штясны (48) и Магнус Пяяйарви (70). У "Миннесоты" отличились Райан Сутер (19), Микко Койву (51) и Джейсон Закер (55).

Российский нападающий Тарасенко забросил первую шайбу в плей-офф, он провел на площадке 21 минуту 36 секунд, нанеся пять бросков.

По ходу второго периода форвард "Миннесоты" Эрик Стаал в результате столкновения с бортом получил травму головы, он не смог продолжить встречу и был доставлен в больницу.

По итогам регулярного чемпионата "Сент-Луис" занял пятое место в таблице Западной конференции, "Миннесота" - второе. "Сент-Луис" стал четвертым клубом после "Анахайма", "Нэшвилла" и "Питтсбурга", пробившимся во второй раунд Кубка Стэнли. В полуфинале конференции команда встретится с "Нэшвиллом".

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