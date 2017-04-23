Боксер Портер завоевал право на матч-реванш с Турманом, выиграв у Берто

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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира американец Шон Портер завоевал право провести матч-реванш с чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 66,68 кг соотечественником Китом Турманом. В 12-раундовом поединке за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира WBC в Нью-Йорке Портер выиграл у американца Андре Берто техническим нокаутом в девятом раунде.
В прошлом поединке в июне 2016 года Портер проиграл Турману по очкам и не сумел отобрать у него пояс WBA. Позднее тот объединил титулы WBA и WBC.
В послужном списке Портера теперь 27 побед (17 - нокаутом), два поражения, одна ничья. Он владел поясом чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в 2013-2014 годах, один раз его защитил и проиграл в 2014 году британцу Келлу Бруку.
Берто потерпел пятое поражение при 31 победе (24 - нокаутом). Он также был чемпионом мира в этой весовой категории - по версии WBC в 2008-2011 годах, проведя пять защит. В 2015 году Берто проиграл американцу Флойду Мэйуэзеру в его заключительном поединке в карьере.