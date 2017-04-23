Российский боксер Беспутин одержал седьмую победу на профессиональном ринге

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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Чемпион Европы среди любителей и серебряный призер первых Европейских игр в Баку российский боксер Александр Беспутин одержал седьмую победу на профессиональном ринге. В восьмираундовом рейтинговом поединке весовой категории до 69,9 кг в Карсоне (США, штат Калифорния) .
В послужном списке российского 25-летнего спортсмена теперь семь побед (пять - нокаутом) и ни одного поражения. Уроженец Каменска-Уральского в 2013 году выиграл золото чемпионата Европы, а в 2015 году стал серебряным призером Европейских игр в Баку. Он перешел в профессиональный бокс в октябре 2015 года, подписав контракт с американской промоутерской компанией Top Rank.
Прескотт потерпел 10-е поражение при 30 победах (22 - нокаутом).