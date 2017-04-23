Шайба Слепышева вывела "Эдмонтон" в четвертьфинал Кубка Стэнли

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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. "Эдмонтон" одержал победу над "Сан-Хосе" со счетом 3:1 в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Леон Драйзайтль (21-я минута) и российский форвард Антон Слепышев (22), для которого эта шайба стала первой в карьере в плей-офф НХЛ, а также Коннор Макдэвид (60). У проигравших отличился Патрик Марло (53).
Шайба Слепышева
ICYMI, Slepy put us up by two. #LetsGoOilers pic.twitter.com/nSWrV0P9XY— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) 23 апреля 2017 г.
Слепышев стал третьим новичком в истории "Эдмонтона", забросившим победную шайбу в серии Кубка Стэнли. Россиянин повторил достижения чехов Ярослава Поузара (1983 год) и Йозефа Бержанека (1993). Также он стал первым новичком "Эдмонтона" с 2006 года, забросившим шайбу в плей-офф. До него аналогичного достижения добивался американец Брэд Винчестер.
Слепышев дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне, в котором провел за "Эдмонтон" 11 матчей в регулярном чемпионате и отдал одну голевую передачу. В регулярном чемпионате сезона-2016/17 Слепышев сыграл уже 41 матч, в котором забросил четыре шайбы и сделал шесть результативных передач. В плей-офф после этой встречи на счету 22-летнего россиянина стало пять игр.
Макдэвид, ставший лучшим бомбардиром регулярного сезона со 100 очками, в плей-офф забросил свою вторую шайбу.
Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Эдмонтона". В четвертьфинале канадская команда встретится с "Анахаймом", который в своей серии 1/8 финала оказался сильнее "Калгари" - 4-0.
"Эдмонтон" впервые за 11 лет принимает участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Последний раз команда выходила в плей-офф в 2016 году, когда дошла до финала Кубка Стэнли.