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"Голден Стэйт" обыграл "Портленд" в третьем матче 1/8 финала плей-офф НБА

Спорт
23 апреля, 8:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
Матч завершился со счетом 119:113, самым результативным игроком встречи стал Стефен Карри
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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. "Голден Стэйт" в гостях одержал победу над "Портлендом" со счетом 119:113 в третьем матче 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий гостей Стефен Карри, в его активе 34 очка.

"Уорриорз" в первой половине встречи уступали 17 очков, но смогли отыграть отставание.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Голден Стэйт". Следующий матч пройдет 24 апреля в Портленде.

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