Лобов проиграл Свонсону в поединке UFC Fight Night 108

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Уроженец Нижнего Новгорода Артем Лобов уступил американцу Кабу Свонсону в титульном бою в полулегком весе турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 108, который прошел в Нэшвилле.

Пятираундовый бой завершился победой американца единогласным решением судей. UFC Fight Night является вторым по значимости турниром в организации.

Лобов родился в Нижнем Новгороде, но имеет ирландское гражданство. 30-летний боец является спарринг-партнером обладателя пояса UFC в легком весе Конора Макгрегора.