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Лобов проиграл Свонсону в поединке UFC Fight Night 108

Спорт
23 апреля, 9:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
Пятираундовый бой завершился победой американца единогласным решением судей
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Каб Свонсон

Каб Свонсон

© AP Photo/David Becker

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Уроженец Нижнего Новгорода Артем Лобов уступил американцу Кабу Свонсону в титульном бою в полулегком весе турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 108, который прошел в Нэшвилле.

Пятираундовый бой завершился победой американца единогласным решением судей. UFC Fight Night является вторым по значимости турниром в организации.

Лобов родился в Нижнем Новгороде, но имеет ирландское гражданство. 30-летний боец является спарринг-партнером обладателя пояса UFC в легком весе Конора Макгрегора.

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