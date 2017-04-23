Лобов проиграл Свонсону в поединке UFC Fight Night 108

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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Уроженец Нижнего Новгорода Артем Лобов уступил американцу Кабу Свонсону в титульном бою в полулегком весе турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 108, который прошел в Нэшвилле.
Пятираундовый бой завершился победой американца единогласным решением судей. UFC Fight Night является вторым по значимости турниром в организации.
Лобов родился в Нижнем Новгороде, но имеет ирландское гражданство. 30-летний боец является спарринг-партнером обладателя пояса UFC в легком весе Конора Макгрегора.