"Манчестер Юнайтед" не предложит Ибрагимовичу новый контракт в связи с травмой

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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" не будет продлевать контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем в связи полученной им тяжелой травмой колена. Об этом сообщает издание Mirror.
Отмечается, что клуб будет оказывать форварду медицинскую помощь на протяжении всего периода реабилитации, сроки которой пока неизвестны. Контракт футболиста с МЮ истекает в конце сезона-2016/17.
На 90-й минуте ответного матча четвертьфинала Лиги Европы против бельгийского "Андерлехта" (2:1) Ибрагимович получил травму колена и был заменен на Маркуса Рэшфорда. Шведский футболист после борьбы за верховой мяч неудачно приземлился на правую ногу, колено которой выгнулось в обратную сторону. У футболиста было диагностировано серьезное повреждение коленных связок.
Ибрагимович перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года. В нынешнем сезоне он сыграл за команду 46 матчей в различных турнирах, в которых отметился 28 забитыми мячами и 10 результативными передачами. 35-летний швед был номинирован на звание футболиста года в чемпионате Англии.