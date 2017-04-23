Свищев: Шулико останется главным тренером сборной России по керлингу

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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по керлингу Юрий Шулико продолжит работу на своем посту. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.
Ранее он заявлял о желании расформировать мужскую национальную команду после провального выступления на чемпионате мира. Сборная России на мировом первенстве в канадском Калгари проиграла все 11 матчей и заняла последнее место на турнире.
"Шулико показал себя хорошим менеджером и управленцем. Он Шулико останется, речи об его уходе нет. Я дал поручение до 1 мая подготовить предложения по мужской команде и изменениям в тренерском составе. Также тренеры будут наказаны за изменение системы отбора, при котором команда была составлена не по спортивному принципу", - сказал Свищев.
Шулико является главным тренером сборной России по керлингу с 2012 года.