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Свищев: Шулико останется главным тренером сборной России по керлингу

Спорт
23 апреля, 11:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
Ранее президент Федерации керлинга России заявлял о желании расформировать мужскую национальную команду после провального выступления на чемпионате мира
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Дмитрий Свищев

Дмитрий Свищев

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по керлингу Юрий Шулико продолжит работу на своем посту. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

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Ранее он заявлял о желании расформировать мужскую национальную команду после провального выступления на чемпионате мира. Сборная России на мировом первенстве в канадском Калгари проиграла все 11 матчей и заняла последнее место на турнире.

"Шулико показал себя хорошим менеджером и управленцем. Он Шулико останется, речи об его уходе нет. Я дал поручение до 1 мая подготовить предложения по мужской команде и изменениям в тренерском составе. Также тренеры будут наказаны за изменение системы отбора, при котором команда была составлена не по спортивному принципу", - сказал Свищев.

Шулико является главным тренером сборной России по керлингу с 2012 года.

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