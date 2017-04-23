Павлюченко: судья матча "Зенит" - "Урал" внаглую делал вещи, которые невозможно принять

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Главный арбитр встречи между санкт-петербургским "Зенитом" и екатеринбургским "Уралом" Алексей Еськов внаглую делал вещи, которые было невозможно принять. Об этом ТАСС рассказал нападающий "Урала" Роман Павлюченко.

В матче между "Зенитом" и "Уралом", который состоялся в субботу и стал первым на стадионе "Санкт-Петербург", Еськов удалил трех игроков екатеринбургской команды. На 60-й минуте он вынес предупреждение полузащитнику "Урала" Эрику Бикфалви, Павлюченко резко отреагировал на решение судьи, атаковав его с оскорблениями, за что получил прямую красную карточку. А на 86-й минуте, когда "Зенит" вел в счете, Еськов предъявил вторую желтую карточку полузащитнику екатеринбуржцев Роману Емельянову после его стычки с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой.

"Все видели, что произошло - я на эмоциях начал разговаривать с судьей. Наверное, не должен был так делать, но это игра, мы не в самом лучшем положении в турнирной таблице, нам каждое очко важно. Мы вчера приехали не проигрывать, мы приехали побеждать или как минимум увести ничью. И когда игра складывалась, мы понимали, что реально можем обыграть "Зенит", судья берет и внаглую делает вещи, которые я не мог понять и принять", - сказал Павлюченко.

"Я, как самый старший игрок команды, подбежал к судье и стал на эмоциях разговаривать, - продолжил он. - Так нельзя делать, но я тоже человек, меня перехлестнули нервы, эмоции, и я начал подкрикивать на судью, схватил его за руку и спросил: "Зачем вы это делаете?", за что получил желтую. После этого я не успокоился, продолжал спорить, и получил уже красную".

"Не сдержался, признаю, но я хотел заступиться за партнеров по команде, мне не все равно на результат. Я играю за "Урал", я переживаю за результат. Но то, что произошло вчера, просто не укладывается в голове. Я считаю, что так поступать нельзя. Я понимаю, что открывали новую арену и "Зенит" должен выиграть, но надо играть в честный футбол", - подытожил он.

При этом нападающий "Урала" не решился оценивать, предвзятое было судейство или арбитр просто допустил ошибки. "Я не могу сказать, я не знаю. Трудно сказать, что повлияло на судью, почему он так себя повел", - отметил форвард.

Павлюченко готов принести извинения судье на КДК

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) пригласил Павлюченко на заседание, которое состоится во вторник в 12:00 мск.

"Да, я обязательно приеду, думаю, будет и главный арбитр встречи, мы сядем и поговорим. Если я где-то не прав, то обязательно принесу ему свои извинения, я не должен был так делать. С одной стороны, я подвел команду, с другой - я не мог просто сдержаться, когда арбитр взял и внаглую показал красную ни за что. Я обязан был подойти к судье и спросить, почему он так поступает, но просто не с такими эмоциями, перегнул палку", - сказал нападающий "Урала".

"Это футбол, и никто не хочет проигрывать, меня так воспитывали, - продолжил он. - А когда еще кто-то помогает ради победы другой команды… Представляю, какое у меня было злое лицо в тот момент! Судья наверное подумал: "Лучше я его удалю, чтобы не видеть больше это лицо".

После 24 туров чемпионата России "Урал" располагается на десятой строчке в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. В следующем туре 25 апреля екатеринбуржцы сыграют на выезде с московским "Спартаком".