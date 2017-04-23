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Бывший футболист "Челси" Дрогба перешел в клуб второго североамериканского дивизиона

Спорт
23 апреля, 11:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
Последним клубом 39-летнего ивуарийца был "Монреаль", который он покинул в январе 2017 года в качестве свободного агента
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Дидье Дрогба

Дидье Дрогба

© Marcio Jose Sanchez/AP, архив

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Бывший нападающий английского футбольного клуба "Челси" Дидье Дрогба перешел в американский клуб "Финикс Райзинг". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Последним клубом 39-летнего ивуарийца был "Монреаль", который он покинул в январе 2017 года в качестве свободного агента. За "Финикс" выступает бывший партнер Дрогба по "Челси" полузащитник Шон Райт-Филлипс.

Дрогба является победителем Лиги чемпионов 2012 года в составе "Челси", четырехкратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка Англии. Он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии. В 2012 году был признан лучшим футболистом финала Лиги чемпионов.

Также он выступал в составе "Галатасарая", с которым стал чемпионом Турции и обладателем Кубка Турции. Вместе со сборной Кот'д-Ивуара дважды становился серебряным призером Кубка африканских наций. Дрогба дважды признавался футболистом года в Африке.

"Финикс Райзинг" выступает в североамериканской Объединенной лиге футбола (ЮСЛ), втором по значимости дивизионе после Главной лиги футбола (МЛС). В ЮСЛ выступает шесть дублирующих команд клубов МЛС.

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