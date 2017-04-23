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Власти Петербурга ждут хорошей погоды для окончания благоустройства Яхтенного моста

Спорт
23 апреля, 11:18 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, апреля. /ТАСС
Мост соединит Южный берег Приморского района и Крестовский остров, где был возведен стадион к чемпионату мира по футболу 2018 года "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена")
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Игорь Албин (в центре)

Игорь Албин (в центре)

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Последние работы по благоустройству Яхтенного моста, который облегчит доступ болельщиков к новому футбольному стадиону "Санкт-Петербург", будут проведены сразу после наступления хорошей погоды. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Игорь Албин.

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В субботу стадион "Санкт-Петербург" принял первый официальный матч - в 24-м туре премьер-лиги встретились "Зенит" и екатеринбургский "Урал" (1:0). В день игры до нового стадиона невозможно было добраться на личном транспорте, путь от станции метро "Крестовский остров" до арены составляет около 2 км.

"Сейчас действует очень жесткий режим безопасности и жесткая логистика, - сказал Албин. - В скором времени нам будет легче в этом плане. К проведению Кубка конфедераций мы запускаем Яхтенный мост и задействуем Приморский район, в том числе для того, чтобы обеспечить доступ болельщиков и зрителей, а к чемпионату мира у нас появится еще станция метро "Новокрестовская". Кстати, Яхтенный мост уже готов, мы ожидаем только хорошей погоды для того, чтобы установить верхний слой и завершить благоустройство объекта".

"Поэтому по мере завершения работ по подготовке транспортной инфраструктуры логистическая ситуация в отношении стадиона "Санкт-Петербург" будет улучшаться", - добавил вице-губернатор. Изначально планировалось, что Яхтенный мост будет открыт 14 апреля. Позднее открытие моста было перенесено на седьмое мая.

Мост соединит Южный берег Приморского района и Крестовский остров, где был возведен стадион к чемпионату мира по футболу 2018 года "Санкт-Петербург" ("Зенит- Арена"). Также новый стадион примет матч-открытие Кубка конфедераций. Турнир пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года.

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