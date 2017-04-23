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"Барселона" объявила, что Неймар не сыграет с "Реалом"

Спорт
23 апреля, 11:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
Бразильский футболист получил трехматчевую дисквалификацию за удаление в матче первенства страны против "Малаги" (0:2)
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Неймар

Неймар

© EPA/Alberto Estevez

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Бразильский нападающий "Барселоны" Неймар не будет включен в заявку на матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу с "Реалом". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Бразильский футболист получил трехматчевую дисквалификацию за удаление в матче первенства страны против "Малаги" (0:2). "Барселона" оспорила это решение в Спортивном арбитражном суде Испании, однако организация до сих пор не вынесла окончательный вердикт. Поэтому из-за неопределенности с решением суда Неймар не будет включен в заявку на матч.

Встреча "Реала" и "Барселоны" пройдет в воскресенье в Мадриде. Начало в 21:45 мск.

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