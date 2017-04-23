Албин: стадион "Санкт-Петербург" будет передан в управление ФК "Зенит" до конца 2017 годаСпорт 23 апреля, 11:58
Украинские пограничники не пустили в страну Лолиту МилявскуюКультура 23 апреля, 11:54
"Барселона" объявила, что Неймар не сыграет с "Реалом"Спорт 23 апреля, 11:49
Власти Петербурга ждут хорошей погоды для окончания благоустройства Яхтенного мостаСпорт 23 апреля, 11:18
Бывший футболист "Челси" Дрогба перешел в клуб второго североамериканского дивизионаСпорт 23 апреля, 11:16
Павлюченко: судья матча "Зенит" - "Урал" внаглую делал вещи, которые невозможно принятьСпорт 23 апреля, 11:14
Асад: страны Запада вмешиваются в дела Сирии в интересах террористовМеждународная панорама 23 апреля, 11:09
Свищев: Шулико останется главным тренером сборной России по керлингуСпорт 23 апреля, 11:01
Первые кандидаты проголосовали на президентских выборах во ФранцииМеждународная панорама 23 апреля, 10:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Бразильский нападающий "Барселоны" Неймар не будет включен в заявку на матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу с "Реалом". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Бразильский футболист получил трехматчевую дисквалификацию за удаление в матче первенства страны против "Малаги" (0:2). "Барселона" оспорила это решение в Спортивном арбитражном суде Испании, однако организация до сих пор не вынесла окончательный вердикт. Поэтому из-за неопределенности с решением суда Неймар не будет включен в заявку на матч.
Встреча "Реала" и "Барселоны" пройдет в воскресенье в Мадриде. Начало в 21:45 мск.