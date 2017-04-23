Чемпионат Европы по дзюдо 2018 года пройдет в Израиле

Албин: стадион "Санкт-Петербург" будет передан в управление ФК "Зенит" до конца 2017 годаСпорт 23 апреля, 11:58
Украинские пограничники не пустили в страну Лолиту МилявскуюКультура 23 апреля, 11:54
"Барселона" объявила, что Неймар не сыграет с "Реалом"Спорт 23 апреля, 11:49
Власти Петербурга ждут хорошей погоды для окончания благоустройства Яхтенного мостаСпорт 23 апреля, 11:18
Бывший футболист "Челси" Дрогба перешел в клуб второго североамериканского дивизионаСпорт 23 апреля, 11:16
Павлюченко: судья матча "Зенит" - "Урал" внаглую делал вещи, которые невозможно принятьСпорт 23 апреля, 11:14
Асад: страны Запада вмешиваются в дела Сирии в интересах террористовМеждународная панорама 23 апреля, 11:09
Свищев: Шулико останется главным тренером сборной России по керлингуСпорт 23 апреля, 11:01
Первые кандидаты проголосовали на президентских выборах во ФранцииМеждународная панорама 23 апреля, 10:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАРШАВА, 23 апреля. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Чемпионат Европы по дзюдо 2018 года состоится в Израиле, город проведения определится позднее. Об этом ТАСС сообщил президент Европейской федерации дзюдо Сергей Соловейчик.
"Европейская федерация дзюдо определилась с местом проведения чемпионата Европы следующего года, флаг турнира сегодня будет передан Федерации дзюдо Израиля, - сообщил он. - Дзюдо в настоящее время спорт номер один в этой стране, интерес публики к нашему виду спорта огромен, а Федерацию дзюдо Израиля возглавляет сильный и харизматичный президент Моше Понти. Есть все предпосылки к тому, что чемпионат Европы следующего года пройдет на высоком уровне".
В конце 2016 года Тель-Авив принял чемпионат Европы среди спортсменов до 23 лет, турнир прошел в Выставочном центре. Также обсуждается проведение соревнований и на "Арене" в Иерусалиме.
Чемпионат Европы по дзюдо 2017 года завершается в Варшаве командным турниром в формате "стенка на стенку". Россияне стали победителями неофициального общекомандного зачета, завоевав завоевав два золота, три серебра и четыре бронзы.