Чемпионат Европы по дзюдо 2018 года пройдет в Израиле

ВАРШАВА, 23 апреля. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Чемпионат Европы по дзюдо 2018 года состоится в Израиле, город проведения определится позднее. Об этом ТАСС сообщил президент Европейской федерации дзюдо Сергей Соловейчик.

"Европейская федерация дзюдо определилась с местом проведения чемпионата Европы следующего года, флаг турнира сегодня будет передан Федерации дзюдо Израиля, - сообщил он. - Дзюдо в настоящее время спорт номер один в этой стране, интерес публики к нашему виду спорта огромен, а Федерацию дзюдо Израиля возглавляет сильный и харизматичный президент Моше Понти. Есть все предпосылки к тому, что чемпионат Европы следующего года пройдет на высоком уровне".

В конце 2016 года Тель-Авив принял чемпионат Европы среди спортсменов до 23 лет, турнир прошел в Выставочном центре. Также обсуждается проведение соревнований и на "Арене" в Иерусалиме.

Чемпионат Европы по дзюдо 2017 года завершается в Варшаве командным турниром в формате "стенка на стенку". Россияне стали победителями неофициального общекомандного зачета, завоевав завоевав два золота, три серебра и четыре бронзы.