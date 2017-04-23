Гендиректор ХК "Сочи" не исключил ухода защитника Фантенберга в один из клубов НХЛ

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МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Шведский защитник "Сочи" Оскар Фантенберг хочет продолжить карьеру в одном из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), такой переход возможен. Об этом ТАСС заявил генеральный директор "Сочи" Сергей Воропаев.
Ранее в СМИ появилась информация, что 25-летний хоккеист может перейти в "Лос-Анджелес". Действующее соглашение Фантенберга с "Сочи" истекает 30 апреля.
"Слухи есть, но никакой конкретики быть не может, у него есть действующий контракт. Мы на самом деле не знаем (о его уходе), но вероятность такая существует. Мы хотели бы его оставить, но переговоры достаточно сложно вести, потому что у него есть желание попасть в НХЛ, вроде бы есть предложения, но этого сейчас никто не скажет. Все будет известно уже после 30 апреля", - заявил Воропаев.
В прошедшем сезоне Фантенберг провел 44 матча, забросив три шайбы и отдав 20 голевых передач. По итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" не смог выйти в плей-офф.