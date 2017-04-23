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Геркус: "Локомотив" сделает все, чтобы действия судьи Иванова не остались безнаказанными

Спорт
23 апреля, 12:54 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
По словам президента "Локомотива", клуб также будет требовать наказания линейного арбитра
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Илья Геркус

Илья Геркус

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский футбольный клуб "Локомотив" будет требовать наказания главного арбитра матча чемпионата России против пермского "Амкара" Сергея Иванова. Об этом ТАСС сообщил президент столичного клуба Илья Геркус.

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В субботу "Локомотив" сыграл вничью с "Амкаром" на своем поле со счетом 3:3. По мнению главного тренера железнодорожников Юрия Семина, Иванов ошибочно назначил пенальти в ворота железнодорожников, а также засчитал гол из положения вне игры. При этом, по информации ТАСС, арбитр уже принес тренеру свои извинения.

"Мы предпримем все возможное в рамках действующих процедур, чтобы подобные действия не оставались безнаказанными, - сказал Геркус. - Будем требовать наказания главного судьи и линейного, непосредственно участвовавшего в эпизоде с несправедливым назначением пенальти и голом, забитым с многочисленными, а мы насчитали четыре, нарушениями правил".

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