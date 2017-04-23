Албин: рок на матчах "Зенита" следует заменить классической музыкой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Рок-музыку во время проведения матчей футбольного клуба "Зенит" на стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") следует заменить классикой в целях нивелирования предпосылок для агрессивного поведения со стороны болельщиков. Такое мнение ТАСС высказал вице-губернатор Игорь Албин.

Первый официальный матч на новом стадионе "Санкт- Петербург" состоялся 22 апреля. В 24-м туре премьер-лиги "Зенит" принимал екатеринбургский "Урал" (2:0).

"Обратите внимание на рок-музыку, которая играла на "Санкт-Петербурге", на какое поведение такая музыка настраивает футбольных болельщиков? Лично у меня в течение получаса начала гудеть голова", - сказал Албин.

"Надо задавать некий стандарт поведения, чтобы болельщики вели себя менее агрессивно, - добавил вице- губернатор. - Я бы включил на стадионе музыку Чайковского, Штрауса, Шуберта, включил бы наш Кубанский казачий хор. Потому что эта культура мотивирует на иное поведение, это наша культура. А то, что я слышал на арене "Санкт-Петербург", меня, честно говоря, сильно смущает".

Еще два тестовых матча на новом стадионе запланированы на 5 мая (соперником "Зенита" станет "Терек") и 17 мая ("Краснодар").

"Санкт-Петербург" примет матч-открытие Кубка конфедераций. Турнир пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года.