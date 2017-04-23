МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Хоккеист СКА и сборной России Илья Ковальчук пройдет медобследование в Германии в связи с травмой колена. Об этом ТАСС сообщил агент форварда Юрий Николаев.

Ранее член совета директоров СКА Александр Медведев сообщил, что хоккеист доигрывал концовку сезона с травмой и из-за повреждения может пропустить чемпионат мира.

"Он улетел в Германию, пока сложно что-то сказать по срокам. Я не врач", - сказал Николаев.

Говоря о возможности перехода форварда в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ), собеседник ТАСС отметил, что в настоящий момент идут переговоры. "Это нормальная ситуация. У игрока закончился контракт, идет переговорный процесс", - сообщил агент.

Ковальчук регулярно играл в плей-офф чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который завершился 16 апреля. В финальной серии армейцы обыграли магнитогорский "Металлург". В плей-офф форвард провел 18 матчей, набрав 9 очков (6 шайб + 3 передачи). В регулярном чемпионате на его счету 78 (32+46) очков в 60 играх.