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"Тосно" сыграл вничью с "Лучом-Энергией" в матче первенства ФНЛ

Спорт
23 апреля, 13:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 1:1
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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. "Тосно" из Ленинградской области сыграл вничью с владивостокским "Лучом-Энергией" со счетом 1:1 в гостевом матче 33-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе хозяев забитым мячом отметился Иван Столбовой (83-я минута). У гостей отличился Александр Кутьин (45). На 88-й минуте пенальти не реализовал игрок хозяев Вадим Минич.

За пять туров до конца чемпионата "Тосно" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 65 очков и на 14 очков опережая идущего на третьей позиции красноярский "Енисей", который в параллельном матче обыграл краснодарскую "Кубань" - 2:0. "Луч-Энергия" с 39 очками идет 12-м.

В следующем туре "Тосно" на своем поле примет московский "Спартак-2", "Луч-Энергия" в гостях сыграет с "Тамбовом". Обе встречи пройдут 29 апреля.

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