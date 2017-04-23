"Тосно" сыграл вничью с "Лучом-Энергией" в матче первенства ФНЛ

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. "Тосно" из Ленинградской области сыграл вничью с владивостокским "Лучом-Энергией" со счетом 1:1 в гостевом матче 33-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе хозяев забитым мячом отметился Иван Столбовой (83-я минута). У гостей отличился Александр Кутьин (45). На 88-й минуте пенальти не реализовал игрок хозяев Вадим Минич.

За пять туров до конца чемпионата "Тосно" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 65 очков и на 14 очков опережая идущего на третьей позиции красноярский "Енисей", который в параллельном матче обыграл краснодарскую "Кубань" - 2:0. "Луч-Энергия" с 39 очками идет 12-м.

В следующем туре "Тосно" на своем поле примет московский "Спартак-2", "Луч-Энергия" в гостях сыграет с "Тамбовом". Обе встречи пройдут 29 апреля.