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"Оренбург" обыграл "Томь" в матче чемпионата России

Спорт
23 апреля, 13:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Оренбурга
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Болельщики ФК "Оренбург"

Болельщики ФК "Оренбург"

© ФК "Оренбург"

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. "Оренбург" одержал победу над "Томью" со счетом 2:1 в гостевом матче 24-го тура чемпионата России по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Адесойе Ойеволе (22-я минута) и Благо Георгиев (73). У проигравших отличился Алексей Пугин (36).

В таблице за шесть туров до конца первенства "Оренбург" поднялся на 13-е место, набрав 22 очка и на пять баллов отставая от махачкалинского "Анжи", идущего на 12-м месте, которое гарантирует сохранение места в премьер-лиге. 13-я и 14-я команда первенства сыграют в стыковых матчах с третьей и четвертой командами первенства Футбольной национальной лиги за право сыграть в высшем дивизионе чемпионата России в следующем сезоне. "Томь" с 13 очками идет 16-й.

"Оренбург" в следующем туре 26 апреля на своем поле примет санкт-петербургский "Зенит", "Томь" на следующий день в гостях сыграет с махачкалинским "Анжи".

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