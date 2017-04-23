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Тренер: российские дзюдоистки показали очевидный прогресс на ЧЕ в Варшаве

Спорт
23 апреля, 14:11 UTC+3 ВАРШАВА корр. ТАСС, Вероника Советова
Дмитрий Морозов отметил, что за три с половиной года до старта Олимпийских игр в Токио в сборной может еще многое измениться
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ВАРШАВА, 23 апреля. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Главный тренер женской сборной России по дзюдо Дмитрий Морозов удовлетворен результатом команды на чемпионате Европы в Варшаве, по его мнению, спортсменки продемонстрировали очевидный прогресс. Об этом он сообщил ТАСС по окончании индивидуальных соревнований, в которых россиянки завоевали две серебряные награды.

Призерами европейского чемпионата стали Ирина Долгова в весовой категории до 48 кг и Алеся Кузнецова (до 52 кг). "Медали для нас не главное, главное - прогресс команды, и в связи с этим сборная может покидать Варшаву с чувством удовлетворения, - отметил Морозов. - Требовать большего от большинства в данный момент было бы и неправильно, и невозможно. Пусть у кого-то что-то в Варшаве и не получилось, но на попятную никто не пошел, никто не дрогнул".

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Морозов отметил борьбу Долговой и Кузнецовой. "Обе выступили после долгого перерыва, и отборолись, что называется, "на зубах", медали им достались очень непросто,- сказал он. - Долгова допустила в финале досадную техническую ошибку, которая стоила ей победы. А Кузнецова, которая недавно перешла из категории до 48 кг в категорию до 52 кг, выступила так и вовсе блестяще. В финале с олимпийской чемпионкой Майлиндой Кельменди решила рисковать и действовала в точном соответствии с собственным планом. Но, скажем так, налетела на стену".

Собеседник агентства отметил, что за три с половиной года до старта Олимпийских игр в Токио в сборной может еще многое измениться.

"Конечно, нельзя говорить, что здесь, в Варшаве, мы увидели прототип женской команды олимпийского образца, - считает Морозов. - Впереди еще более трех лет, за которые очень многое поменяется. Но молодые девчата, которые здесь боролись как в личном турнире, так и в командном, абсолютно точно имеют право, скажем так, мечтать о том, что через три года дорастут до уровня Олимпийских игр. Главное, они должны стремиться к этому, а мы, в свою очередь, предоставим им массу возможностей себя до той поры проверить".

Морозов возглавил женскую сборную России после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В предыдущем олимпийском цикле он возглавлял мужскую команду, которая на Играх-2016 завоевала две золотые и одну бронзовую награды.

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